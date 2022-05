Skwierzyna będzie stolicą Kresowian? |ROZMOWA

Ilu Kresowian żyje na Ziemi Lubuskiej?

W konkretnych liczbach to trudno powiedzieć, ale w większości rodzin w naszym regionie jest przynajmniej jedna osoba, która pochodzi z Kresów.

A co to właściwie są Kresy? Tyle się o nich mówi, ale młodzież może tego nie wiedzieć.

Geograficznie to są tereny, które kiedyś należały do Polski, ale dziś leżą poza jej granicami. To tereny na wschód od Przemyśla aż do Kamieńca Podolskiego i Stanisławowa, czyli obecnie Iwano-Frankiwska.