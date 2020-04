Słowianka ma już 18 lat! Na jej otwarcie przyjechał premier Leszek Miller, a prezydent Tadeusz Jędrzejczak z radości wskoczył do basenu

28 kwietnia 2020 roku zaczęła działać Słowianka. Przez tych 18 lat odwiedziło ją kilka milionów osób, a każdy mieszkaniec Gorzowa i okolic świetnie kojarzy to miejsce. Pamiętacie, jak powstawał ten wielki obiekt? Ile było osób, które wątpiły w powodzenie tej inwestycji? Niedowiarków było wielu ale się udało. - Użycie głównego zaworu wody na Słowiance, mało przypominającego nasze domowe krany, zapoczątkowało kilkudniowy proces napełnianie basenu wodą, a trzeba było jej nalać około 2 milionów sześciuset tysięcy litrów, czyli całkiem sporo - napisał kilka lat temu w liście do redakcji Jerzy Kułaczkowski, były prezes basenów. Słowianki pozazdrościło nam wiele miast z całej Polski, które to po ukończeniu inwestycji chciały dowiedzieć się "jak to się robi". Na otwarciu obiektu był premier Leszek Miller. - Premier Miler był u nas jeszcze kilkukrotnie, raz odwiedził nas w towarzystwie premiera Brandenburgii Matthiasa Plaztka, zapewne chcąc się pochwalić przed nim, że i u nas powstają obiekty, nie gorsze niż u zachodnich sąsiadów - napisał do nas J. Kułaczkowski. A teraz czas na piękne wspomnienia i przegląd archiwalnych fotografii.

