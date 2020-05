Śmieciarka przyjeżdża nocą i zakłóca ciszę. Czytelnik: - Zgłoszę to na policję!

Tamten tekst czytał Zbigniew Świderski. – Prezes Komunalnika mówił wtedy, że taka sytuacja już się nie będzie przytrafiała, a tu proszę… śmieciarka dalej jeździ po 22.00 – opowiadał nam Czytelnik. We wtorek 26 maja firma odbierała śmieci na Górczynie około 23.30. Tydzień wcześniej. 19 maja, też przyjechała w czasie ciszy nocnej. Wówczas było to około 22.05.

- Jak tak dalej pójdzie, to nie będę miał wyjścia, będą musiał zgłosić to na policję. Zgłoszę, że śmieciarka zakłóca ciszę nocną – mówił nam w środę 27 maja Zbigniew Świderski z ul. Prądzyńskiego. Jest kolejnym naszym Czytelnikiem, który zgłasza problem, że firma Komunalnik odbiera śmieci… niemal tuż przed północą. Po raz pierwszy o nocnym odbieraniu odpadów pisaliśmy dwa tygodnie temu. Wtedy zgłosił się do nas pan Krzysztof, który opisywał, że śmieciarka pod jego blok przy ul. Prądzyńskiego przyjechała po 23.00.

- To już musi się skończyć! – mówi pan Krzysztof, który dwa tygodnie temu alarmował w sprawie późnego odbioru w śmieci. I wtedy, i teraz też nagrał dla GL filmik z nocnego przyjazdu śmieciarki.

– Nie może tak być, że mówi się jedno, a robi drugie. Skoro Komunalnik obiecywał, że będzie odbierał śmieci przed 22.00, to niech to robi. Przecież z każdym tygodniem robi się coraz cieplej, zasypiamy przy otwartych oknach. Czy co wtorek musimy słuchać piszczącej śmieciarki?! – pyta Z. Świderski.