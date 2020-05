Śmierć szefa lubuskich antyterrorystów. Jest decyzja prokuratury!

Ta sprawa była głośna na całą Polskę! W nocy z 20 na 21 czerwca 2018 r. w pensjonacie Rybitwa w Świnoujściu zginął asp. szt. Adam Pawlak, szef Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gorzowie. Kadra kierownicza lubuskiej policji była nad morzem na odprawie. Nocą funkcjonariusze urządzili sobie imprezę. W jej trakcie szef antyterrorystów wypadł z okna. Został znaleziony martwy przy schodach do pensjonatu.

Sprawą śmierci asp. szt. A. Pawlaka od razu zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która próbowała ustalić jak doszło do tragicznego wydarzenia. Śledztwo przedłużała – według naszych obliczeń – aż osiem razy! W końcu podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa.

- Śledztwo zostało umorzone ze względu na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego – mówiła nam w czwartek 21 maja Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zdaniem prokuratury, nie można było jednoznacznie ustalić „pozycji wyjściowej, w jakiej znajdował się mężczyzna przed wypadnięciem z okna”. Brakuje też podstaw do stwierdzenia, że do upadku z okna przyczyniły się osoby trzecie. Zdaniem prokuratury w Rybitwie doszło do nieszczęśliwego wypadku.