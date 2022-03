Smoczek ma smak piwa, upija się nawet ośmiolatek. Tak piją gorzowianie

Dlaczego pijemy?

Z jakich powodów piją gorzowianie? By się zrelaksować (34,9 proc.), dla towarzystwa (27,9 proc.), w celu uczczenia jakiejś uroczystości czy wydarzenia (20,0 proc.). Co ciekawe, 4,8 proc. pijących sięga po alkohol, by... zabić nudę.

Gorzowianie najczęściej piją piwo (40,6 proc.) oraz wino (20,8 proc.). Po wódkę sięga co dziesiąty mieszkaniec (9,8 proc.).

Dla osób, które nie sięgają po alkohol lub czynią to z umiarem, zaskakujące może być to, że co czwarty gorzowianin przynajmniej kilka razy w roku upija się alkoholem.