Śnieżynki ścigały się z Mikołajami. Gorzowski Bieg Gwiazdkowy (część III)

W sobotę 17 grudnia w gorzowskim Parku Kopernika odbył się tradycyjny Gorzowski Bieg Gwiazdkowy. Zapisało się na niego 560 osób, w tym 150 dzieci. Najmłodsi rywalizowali - w zależności od kategorii wiekowej - na dystansie do kilkuset metrów. Dorośli mieli do przebiegnięcia dystans 5 km. Najszybciej pokonali go: Michał Hulewicz (wygrał bieg główny, a więc był też najlepszy wśród mężczyzn) oraz Malwina Micjan (była najszybszą z pań). Gratulujemy!

