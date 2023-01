SP7 w Gorzowie ostatecznie do likwidacji? Radni zdecydują

Napływ uchodźców nie pomógł

Początkowo był problem z ulokowaniem dzieci ukraińskich w szkołach. Jak jednak piszą urzędnicy w projekcie uchwały, którą teraz mają podjąć radni, od 1 września 2022 sytuacja uległa pewnej stabilizacji. „Poprawiła się sytuacja w Szkole Podstawowej nr 6. Nadal w świetle danych istnieje niebezpieczeństwo niewystarczającej liczby uczniów do utworzenia oddziałów w Szkole Podstawowej nr 7, co jest związane z tym, że wokół SP7 są ulice wchodząc w skład ścisłego centrum i nie ma możliwości prowadzenia inwestycji mieszkaniowych, które bezpośrednio mogłyby przyczynić się do zwiększenia liczby dzieci na tym terenie” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uczniowie odchodzą także przez liceum

Urzędnicy tłumaczą też, że dodatkowym argumentem za likwidacją SP7 jest rosnąca tendencji do „ucieczki” uczniów z obwodu do innych szkół w mieście.

„Dzieci z obwodu SP7 trafiają przede wszystkim do SP1, SP5, SP15 i SP17” - piszą urzędnicy. Rodzice dzieci z obwodu SP7 zapisują swoje pociechy do innych placówek nie tylko ze względu na wysokie wyniki edukacyjne. Chcą też zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez oddzielenie ich od młodzieży z liceum.

Kolejnym argumentem za likwidacją „Siódemki” jest też zwiększone zapotrzebowanie na pomieszczenia do nauki w szkołach ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych w tych szkołach ma być przyjętych 3 018 uczniów. To najwięcej od lat. W roku szkolnym 2020/2021 było to „jedynie” 1 925 nastolatków.