Spółdzielnia "Górczyn" w Gorzowie wyrzuca junkersy z łazienek. Dla bezpieczeństwa lokatorów

W wielu gorzowskich mieszkaniach wciąż zainstalowane są termy gazowe. Były montowane kilkadziesiąt lat temu, kiedy takie rozwiązanie zapewniające ciepłą wodę w blokach i kamienicach było bardzo popularne. Tylko w samej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczyn" w takie urządzenia wyposażonych jest jeszcze kilkadziesiąt budynków. Niewłaściwe użytkowanie junkersów może być niebezpieczne, dlatego spółdzielcy chcą się szybko ich pozbyć.

W ubiegłym roku termy zostały zlikwidowane w dwóch budynkach przy ulicy Piłsudskiego. Teraz trwają prace mające na celu przyłączenie kolejnych bloków do sieci ciepłowniczej.

To jest drugi etap inwestycji, którą zaplanowaliśmy na okres sześciu lat. W poprzednim roku prace były realizowane w dwóch wieżowcach przy ulicy Piłsudskiego, gdzie było w sumie ponad dwieście mieszkań wyposażonych w junkersy i praktycznie wszystkie zostały podłączone do nowej instalacji ciepłej wody użytkowej. Obecnie prowadzone są prace ziemne przy ulicy Bohaterów Lenino. W najbliższych dniach montowane będą tam pierwsze węzły ciepłownicze i wtedy też przystąpimy do realizacji instalacji w samych mieszkaniach - mówi Marcin Michalski, zastępca prezesa SM "Górczyn" w Gorzowie.