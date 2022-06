Sprawca pomalowania łaźni nie do złapania? Na monitoringu... zasłaniają go drzewa

W sprawie aktu wandalizmu miejscy urzędnicy zwrócili się do policji o przejrzenie zapisu monitoringu. Jak tłumaczył radnym prezydent Jacek Wójcicki, choć dzięki kamerom został zapisany obraz z momentu niszczenia elewacji, to jednak sprawcy nie można zidentyfikować, gdyż zasłaniają go rosnące przy łaźni drzewa.

Sprawa zamalowania elewacji została zgłoszona nie tylko na policję, ale też do prokuratury. Sprawcy grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

