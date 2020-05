Stacja Kultury w Deszcznie latem ruszy pełną parą. Tak, jak świetlica w Osiedlu Poznańskim

Z budynku po stacji kolejowej przechodzi się do dobudowanej nowej części - wagonika. Budynki się nie łączą „ściana w ścianę”, ale jest ponad metrowa przestrzeń między nimi. – Z boku ma to wyglądać, jak przejście między wagonami – tłumaczy inżynier budowy Paweł Przesmycki z firmy Pak - Bud.

Stacja Kultury będzie się mieściła w remontowanym właśnie budynku dworca PKP oraz dobudowanym do niej wagoniku – budynku z charakterystycznie zaokrąglonym dachem. Tam będzie biblioteka. W głównym budynku zaplanowano salę wielofunkcyjną, aneks kuchenny, a w holu szatnię.

Na poddaszu głównego budynku będą pomieszczenia socjalne, wentylatornia i kotłownia gazowa. Prace przy remoncie i budowie Stacji Kultury rozpoczęły wiosną się w ubiegłym roku. Całość ma kosztować 3,3 mln zł. Z czego 2,5 mln zł to dofinansowanie unijne.

Świetlica wiejska, jak nowa

Cały czas trwają też prace przy modernizacji świetlicy wiejskiej w Osiedlu Pozańskim. Tu wymienione było w zasadzie wszystko – od nowego dachu, przebudowy części ścian, po wymianę okien, drzwi oraz wszystkich instalacji. Te prace to koszt ok. 3 mln zł. Ale ponad 1 mln zł to również dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Prace przy obu projektach powinny zakończyć się w wakacje – informuje Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno.