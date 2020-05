Stadion Warty będzie perełką. Piłkarze też na nim zagrają

Stadion lekkoatletyczny może być jeszcze nowocześniejszy niż wcześniej planowali urzędnicy. Właśnie ogłosili przetarg na jego wykonanie. Starają się jednak o kolejne dofinansowanie.

Wierzcie lub nie, choć kończy się już druga dekada XXI wieku, Gorzów jest jedynym miastem wojewódzkim w Polsce bez profesjonalnego stadionu lekkoatletycznego. O potrzebie jego zbudowania mówi się już ponad 30 lat. W GL po raz pierwszy pisaliśmy o tym… już w drugiej połowie lat 80. Stadion lekkoatletyczny w Gorzowie. Bieżnia dla ośmiu zawodników W ciągu półtora Gorzów ma doścignąć lekkoatletyczną cywilizację. Miasto rozpisało właśnie przetarg na budowę stadionu. Ma on powstać w miejscu dzisiejszego obiektu Warty przy ul. Kilińskiego, a więc tego, na który rzucić można okiem w czasie przejeżdżając al. ks. Andrzejewskiego.

W porównaniu z tym, jak wygląda dzisiejszy stadion piłkarski, a także pobliski stadion do lekkiej atletyki, nowy obiekt ma być prawdziwą perełką.

Po pierwsze: będzie miał pełnowymiarową ośmiotorową bieżnię, której dotychczas brakowało w mieście. Po drugie: stadion będzie miał nowe trybuny. I po trzecie: na obiekcie będzie oświetlenie, więc mityngi lekkoatletyczne będzie można urządzać tu nawet po zmierzchu.

Bieżnia lekkoatletyczna będzie miała rów z wodą (także do biegów z przeszkodami). Będą też skocznie do skoków: w dal, trójskoku, wzwyż. Stadion ma mieć również rzutnie do rzutów: oszczepem, dyskiem i młotem oraz do pchnięcia kulą. Co ważne, wewnątrz bieżni będzie pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną. Oznacza to, że docelowo Warta Gorzów nie straci swojego miejsca do rozgrywania meczów (oczywiście na czas remontu najpewniej będzie grała przy ul. Olimpijskiej).

Miliony już są. Mogą być kolejne Ile ma kosztować stadion? Urzędnicy zakładają, że będzie to około 13,5 mln zł. Część sumy – 5,5 mln zł – mają z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Drugie tyle chcą dołożyć z miejskiej kasy. A jeśli będzie potrzeba, to są gotowi nawet coś jeszcze dorzucić. Nie jest wykluczone, że pieniędzy będzie jeszcze więcej.

- Staramy się o pieniądze z urzędu marszałkowskiego. Jeśli udałoby się dostać dodatkowe dofinansowanie, pieniądze przeznaczymy na to, by stadion był w jeszcze większym standardzie niż planowaliśmy. Na to, by mówić, o jakie elementy stadion mógłby się wzbogacić, jest jeszcze za wcześnie – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Sprawa dodatkowego dofinansowania być może wyjaśni się już w przyszłym tygodniu.

20 maja powinniśmy natomiast wiedzieć, kto wybuduje stadion. Za dwa tygodnie mają bowiem zostać otwarte koperty z ofertami przetargowymi.

Stadion powstanie w półtora roku

Kiedy budowa stadionu miałaby się zakończyć? Urzędnicy chcą, by było to do 29 października 2021 r. Tego terminu nie będzie można za bardzo przesunąć. – Zgodnie z umową na dofinansowanie, inwestycja powinna się skończyć do 2021 r. – mówiła nam jeszcze w zeszłym roku wiceprezydent Agnieszka Surmacz. Dodajmy, że przy okazji zmodernizowany będzie tzw. górny stadion po drugiej stronie Kłodawki. On, po zmianach, będzie obiektem treningowym.

