Stal Gorzów bezradna z Motorem Lublin. Bartosz Zmarzlik i jego koledzy nadal bez punktów w PGE Ekstralidze

Stal Gorzów przegrała z Motorem Lublin 37:53 w drugiej rundzie PGE Ekstraligi. Gdyby nie końcówka, to niedzielna 21 czerwca porażka Stali w Lublinie byłaby jeszcze większa.

- Będzie padać czy nie? Pojadą czy nie? - im bliżej było niedzieli, tym częściej fani speedwaya zadawali sobie te pytania, spoglądając w prognozy pogody. Te od kilku dni zapowiadały intensywne opady deszczu i niektórzy dziennikarze już przed weekendem zastanawiali się, dlaczego ani władze ligi, ani władze Motoru nie odwołali tego spotkania drugiej rundy PGE Ekstraligi i nie przełożyli go na inny dzień, jak uczyli to w tej kolejce w Lesznie i Grudziądzu. Motor Lublin - Stal Gorzów: Nierówny Bartosz Zmarzlik Ale z perspektywy czasu podjęto bardzo dobrą decyzję, bo opady ustały, a na torze - który kurzył się tak, że aż musiała pojawić się polewaczka - byliśmy świadkami świetnych biegów. I - co w tamtym sezonie nie było na porządku dziennym - nie w wykonaniu indywidualnego mistrza świata, poza tym pierwszym. Bartosz Zmarzlik po trzech wyścigach w dwóch seriach miał na koncie jedynie pięć punktów, a jego motocykl wydawał się nie najszybszy względem jego rywali. Ten brak prędkości był widoczny zwłaszcza na dystansie. Do tego na starcie Zmarzlik też nie był najszybszy. Toteż w tym przypadku mieliśmy powtórkę z inauguracji w Gorzowie z Unią, gdzie spod taśmy to przeciwnicy wychodzili jako pierwsi.

Motor Lublin - Stal Gorzów: Brak Nielsa-Kristiana Iversena odczuwalny Wracając do pytań. Fani „Staleczki” przed zawodami zadawali sobie pytania, czy wróci na motor Niels-Kristian Iversen, który po tym, jak upadł na jednym z treningów jeszcze przed rozgrywkami, nadal przechodzi rehabilitację uszkodzonego barku. Ostatecznie Duńczyk, który w sobotę obchodził 38 urodziny, a kibice stalowców obdarowali go tortem oraz historyczne gadżety, nie dotarł na Lubelszczyznę, więc za niego, tak jak to miało miejsce z „Bykami”, trener naszych Stanisław Chomski korzystał z zastępstwa zawodnika. Jednak to rozwiązanie w ogóle nie sprawdzało się. Zet-zetki punktów nie przywoziły.

Nie pomagały zmiany ustawień, nie pomagały też zmiany sprzętów, takich, jakie dokonał Krzysztof Kasprzak w dziewiątej gonitwie. W tym ściganiu lublinianie wyszli na podwójne prowadzenie, ale „Key-Key” napędził się i - atakując po wewnętrznej - na drugim wirażu objął prowadzenie. Wydawało się więc, że gorzowianie przerwą passę triumfów gospodarzy. Nic z tego! Na ostatnim okrążeniu Kasprzaka najpierw wyprzedził Grigorij Łaguta, a następnie na ostatnich metrach Paweł Miesiąc i goście ponownie przyjechali na metę za plecami „Koziołków”.

Trwa głosowanie... Czy porażka Stali w Lublinie z Motorem oznacza, że zawodnikom z Gorzowa w tym sezonie będzie bliżej do walki o utrzymanie niż o play offy? Nie wiem Nie Tak

Motor Lublin - Stal Gorzów: Jarosław Hampel - lider pełną gębą I gdyby nie Rafał Karczmarz, który na finiszu śmignął obok Wiktora Trofimowa, to bieg numer dwanaście zakończyłby się tak jak pięć poprzednich, a więc porażkami naszych. Nie zmieniła się za to dyspozycja Jarosława Hampel, który jak wygrywał, tak wygrywał. Całkiem inaczej, niż to było tydzień temu na Stadionie Olimpijskim.

- Źle odczytałem tor i ustawienia poszły nie w tę stronę. Przed nami kilka dni ciężkiej pracy ze sprzętem, żeby to wszystko optymalnie sobie poukładać - mówił po starciu z Betard Spartą Wrocław. I za jego słowami poszły czyny, bo Hampel był wczoraj niedościgniony.

Aż do biegu nominowanego, gdzie wyprzedził gonie klubowy kolega, a Zmarzlik. Ten pod koniec w końcu trafił z ustawieniami swojego rumak. Jednak rajderem meczu, wybranym przez widzów kanału nSport+ został właśnie Hampel. Zasłużenie.

Bieg po biegu I. Hampel (69,10 s), Kasprzak, Łaguta, Woźniak 4:2 4:2

II. Lampart (69,18), Karczmarz, Trofimow, Bartkowiak 4:2 8:4

III. Zmarzlik (68,88), Michelsen, Zagar, Woźniak 3:3 11:7

IV. Karczmarz (68,41), Thomsen, Lampart, Miesiąc 1:5 12:12

V. Zagar (68,85), Hampel, Thomsen, Zmarzlik 5:1 17:13

VI. Kasprzak (68,85), Michelsen, Woźniak, Trofimow 2:4 19:17

VII. Łaguta (68,41), Miesiąc, Zmarzlik, Bartkowiak 5:1 24:18

VIII. Michelsen (68,53), Lampart, Kasprzak, Thomsen, Kasprzak 5:1 29:19

IX. Łaguta (68,81), Miesiąc, Kasprzak, Woźniak 5:1 34:20

X. Hampel (68,28), Zmarzlik, Zagar, Karczmarz 4:2 38:22

XI. Zagar (69,10), Łaguta, Thomsen, Kasprzak 5:1 43:23

XII. Hampel (68,19), Zmarzlik, Karczmarz, Trofimow 3:3 46:26

XIII. Zmarzlik (68,60), Thomsen, Michelsen, Miesiąc 1:5 47:31

XIV. Michelsen (67,87), Thomsen, Zagar, Karczmarz 4:2 51:33

XV. Zmarzlik (67,75), Hampel, Thomsen, Lampart 2:4 53:37

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów 53:37

Motor: Łaguta 9+1 (1, 3, 3, 2*, t), Miesiąc 4+2 (0, 2*, 2*, 0), Hampel 13+1 (3, 2*, 3, 3, 2), Zagar 9+1 (1*, 3, 1, 3, 1), Michelsen 11 (2, 2, 3, 1, 3), Lampart 6+1 (3, 1, 2*, 0), Trofimow 1 (1, 0, 0).

Stal: Kasprzak 6 (2, 3, 0, 1, 0, -), Woźniak 1 (0, 0, 1, 0, -, -), Iversen ZZ, Thomsen 10+2 (2*, 1, 1, 1, 2*, 2, 1), Zmarzlik 14 (3, 0, 1, 2, 2, 3, 3), Karczmarz 6+1 (2, 3, 0, 1*, 0), Bartkowiak 0 (0, 0, -).

Sędzia zawodów: Artur Kuśmierz.

Komisarz toru: Michał Wojaczek.

POLECAMY

Prezydent Polski Andrzej Duda odwiedził w Kinicach indywidualnego mistrza świata na żużlu Bartosza Zmarzlika ze Stali Gorzów

Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Kinicach i pierwszym treningu w Gorzowie w 2020 r.