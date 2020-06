Stal Gorzów chce, jak rok temu, pokonać mistrzowskie "Byki" Unii Leszno

Sezonu, który będzie inny niż każdy do tej pory. A to wszystko przez pandemię koronawirusa. W związku z tym liga będzie rozgrywana zgodnie ze specjalnym regulaminem oraz wytycznymi sanitarnymi. To oznacza, że pierwsza runda odbędzie się bez kibiców na stadionach. Dopiero od drugiej kolejki powinno to zmienić się.