Stal Gorzów chce wygrać ten mecz, Apator Toruń też, więc szykuje się nam wielki bój o półfinał PGE Ekstraligi

W rundzie zasadniczej PGE Ekstraligi padł remis w dwumeczu 90:90. Gdyby po drugim spotkaniu pierwszej rundy tych ligowych rozgrywek ponownie byłoby po 90, to całą pewnością do 1/2 finału awansowała by Stal, bo po pierwszej części sezonu była wyżej w tabeli niż torunianie. Ale czy branie pod uwagę tego, jak rywalizowały ze sobą oba zespoły kilka tygodni czy miesięcy temu jest słuszne?

Zwróćmy uwagę chociażby na lidera stalowców Bartosz Zmarzlik, który w Grodzie Kopernika w fazie zasadniczej miał najsłabsze zawody w tym roku, bo triumfował jedynie w jednym biegu. A jak było tydzień temu? Lider klasyfikacji Grand Prix zdobył 19 punktów. Fakt faktem żółto-niebiescy podtrzymali niechlubną serię i przegrali w Toruniu szósty mecz z rzędu, ale z drugiej strony dwa „oczka” różnicy sprawiają, że faktycznie rozstrzygnięcie w tym dwumeczu może paść dopiero w ostatnim wyścigu.