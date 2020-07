Stal Gorzów jedzie z GKM Grudziądz w siódmej rundzie PGE Ekstraligi. To być może ostatni dzwonek dla jednych i drugich

50:40, 54:36, 49:41, 49:41, 51:38 - to wyniki z ostatnich pięciu meczów stalowców na obiekcie przy ul. Hallera. Skoro więc Stal nawet w sezonach, w których zdobywała medale drużynowych mistrzostw Polski, nie wygrywała z GKM-em, to trudno przypuszczać, że zwycięży z nim w roku, w którym po czterech spotkaniach PGE Ekstraligi nie ma punktu i jest ostatnia.

Z drugiej strony, dla grudziądzan wcale to nie musi być łatwe starcie, bo mają niewiele więcej „oczek”. Jedyne dwa żużlowcy Roberta Kempińskiego wywalczyli u siebie z PGG ROW-em Rybnik. Z tym samym, któremu „Staleczka” uległa na wyjeździe. Fakt faktem mecz meczowi nie jest równy, zwłaszcza w speedwayu, ale ta statystyka też nie jest korzystna dla fanów żółto-niebieskich.

GKM Grudziądz tak jak Stal Gorzów nie jedzie na miarę oczekiwań

W każdym razie nie zmienia to faktu, że oczekiwania także w Grudziądzu były o wiele większe. To, że GKM przegrywa obcych torach, mogliśmy się tego spodziewać, biorąc pod uwagę historię jej startów, ale z całą pewności jej sympatycy liczyli na to, że uda się pokonać złotego medalistę Fogo Unię Leszno. To nie powiodło się, podobnie zresztą jak Stali na stadionie im. Edwarda Jancarza. Ale GKM, tak jak nasi, wierzyli w triumf.