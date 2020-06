Stal Gorzów jedzie z ROW-em Rybnik w czwartej rundzie PGE Ekstraligi. Po pierwsze zwycięstwo?

– Tak naprawdę to o godzinie 13:45 podpisałem wszystkie dokumenty umożliwiające mi jazdę w meczu - mówił we wtorek Nowacki. - Prosto ze stadionu w Gorzowie jechałem tutaj, do Grudziądza, tak naprawdę w ciemno. Nie wiedziałem do końca, czy to się wszystko uda. O godzinie 16:00 dostałem komunikat, że jestem zatwierdzony i że mogę jechać jako pełnoprawny zawodnik w meczu. Kierownik w Gorzowie dopiął wszystko na ostatni guzik, więc wiedziałem, że tak będzie. Spodziewałem się, że jak mnie ktoś tutaj wysyła to nie będzie żadnych problemów. Wiadomo, że jak wszedłem już na stadion, to było pełne skupienie i w jakimś stopniu to zaprocentowało. To mój debiut w PGE Ekstralidze. Myślę, że jak na pierwszy mecz to mogę być z siebie zadowolony. Oczywiście będę musiał obejrzeć spotkanie na spokojnie w domu i wyciągnąć wnioski, poprawić się na następny raz - powiedział eksstalowiec na antenie Eleven Sports tuż po kolejce w Grudziądzu przeciw MrGarden GKM.