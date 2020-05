Stal Gorzów już w komplecie. Niels-Kristian Iversen i Anders Thomsen podpisali aneks

„Stalowa Armia w komplecie z niezmienionym składem na sezon 2020” – taki komunikat w czwartek 7 maja tuż przed 20.00 przekazała Stal Gorzów. Tym samym wiemy już, że aneksy finansowe do tegorocznych kontraktów podpisali dwaj Duńczycy: Niels-Kristian Iversen, który wraca do drużyny po dwóch latach spędzonych w Toruniu oraz Anders Thomsen, dla którego będzie to już drugi sezon w żółto-niebieskich barwach.