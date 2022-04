Stal Gorzów ma nowego juniora. Pojedzie w meczu z Apatorem Toruń?

- Boom! Do Stalowej Rodziny dołącza Jakub Stojanowski - poinformowała w niedzielę 24 kwietnia przed południem Stal Gorzów.

- Już dzisiaj będzie miał okazję do startu w meczu - przekazał z kolei Marek Grzyb, prezes gorzowskiego klubu.

Jakub Stojanowski wystąpi w zaplanowanym na 19.15 meczu Moich Bermudów Stali Gorzów z ekipą For Nature Solutions Apatora Toruń.