Stal Gorzów ma nowego kapitana! Żużlowcy wybrali go na zgrupowaniu w Finlandii

- Bardzo się z tego cieszę i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten zespół doprowadzić jak najdalej. Obiecuję, damy z siebie wszystko – powiedział Martin Vaculik, zaraz po tym, jak koledzy z drużyny powierzyli mu funkcję kapitana. Wyboru Słowaka do zaszczytnej roli dokonali podczas zgrupowania w fińskim Lahti. Stalowcy 14 lutego wyjechali na sześciodniowy obóz. Ich miejscem stacjonowania jest ośrodek olimpijski.

Gorzowianie na zgrupowaniu w Lahti mają doskonałe warunki do treningów - zarówno w obiektach zamkniętych, jak i w terenie, gdzie spędzają mnóstwo czasu w przepięknej, zimowej scenerii.

Wracając do Martina Vaculika, rolę kapitana Stali przejął od dotychczasowego lidera zespołu Bartosza Zmarzlika, który po sezonie 2022 opuścił gorzowski klub. Indywidualny mistrz świata w nadchodzących rozgrywkach będzie ścigał się w barwach drużynowego mistrza Polski – Motoru Lublin. Martin Vaculik spędzi w Stali trzeci sezon z rzędu, ekipę żółto-niebieskich reprezentował też w sezonach 2017-2018. Przed rokiem był jednym z najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi, „wykręcił” piątą średnią biegopunktową w rozgrywkach: 2,270.

Pierwszy mecz nowego sezonu w PGE Ekstralidze drużyna ebut.pl Stali Gorzów rozegra 8 kwietnia na wyjeździe. Ich rywalem będzie For Nature Solutions Apator Toruń. Wcześniej gorzowianie w planach mają cztery sparingi. Pierwszym rywalem w testowych meczach będzie Fogo Unia Leszno, z którą gorzowianie zmierzą się 25 marca. Do rewanżu w Lesznie ma dojść trzy dni później. Z kolei 2 kwietnia stalowcy planują wybrać się do stolicy Dolnego Śląska, gdzie zmierzą się z Betardem Spartą Wrocław. Rewanż w Gorzowie zaplanowany został na 4 kwietnia.