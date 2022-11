Stal Gorzów ma nowego zawodnika na sezon 2023

„Po czterech latach jazdy w czerwono-czarnych barwach przychodzi czas na nowe wyzwania i starty w Speedway Ekstralidze. Przygotowania do tego niezwykle ważnego roku już się rozpoczęły. Ogromnie się cieszę, że w roku 2023 będę ścigał się wśród najlepszych, reprezentując barwy wicemistrzów Polski - Stal Gorzów” - poinformował w mediach społecznościowych Oskar Fajfer, dotychczasowy zawodnik Startu Gniezno

Oskar Fajfer ma 28 lat. Pochodzi z żużlowej rodziny. Żużlowcem był m.in. jego tata (Tomasz) oraz stryjek (Adam). W zakończonym niedawno sezonie dotychczasowa drużyna Fajfera spadła z pierwszej do drugiej ligi. Sam zawodnik osiągnął średnią 1,967 pkt./bieg, co dało mu 13. miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników eWinner 1. Ligi.

Fajfer przychodzi do Stali, bo gorzowską drużynę opuścił Bartosz Zmarzlik, który w przyszłym roku ma jeździć w Motorze Lublin.

