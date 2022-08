Stal Gorzów na... łowach. Taaaaakie okazy wyciągnęli z wody żółto-niebiescy wędkarze Alan Rogalski

Stal Gorzów na... rybach. Zobacz, jakie żużlowcy wędkarze złowili gigantyczne okazy! Prym w tym wiedzie Duńczyk Andres Thomsen, ale i Bartoszowi Zmarlikowi czy też już byłem dyrektorowi klubu Tomaszowi Michalskiemu sprawia to frajdę. Podobnie zresztą jak mechanikom Bartka - Grzegorzowi Musiałowi i Sewerynowi Czerniawskiemu. Zresztą, nie ma co pisać, trzeba to obejrzeć!