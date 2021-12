Stal Gorzów nie dała rady. Mur Śląska Wrocław okazał się dla niej za twardy

Jeśli któryś z kibiców Stali Gorzów opuścił halę ZS nr 20 w 18 min, to najpewniej trudno byłoby mu uwierzyć, że żółto-niebiescy nie wygrali tego meczu ze Śląskiem Wrocław w lidze centralnej. A to dlatego, że zawodnicy trenera Oskara Serpiny prowadzili 10:5 i na tamten czas naprawdę nic (a jeśli już, to niewiele) nie wskazywało na to, że 15-krotny mistrz Polski będzie w stanie odrobić taką stratę.

A jednak. Stało się tak, bo nasi, zamiast powiększać czy utrzymywać tę przewagę, zaczęli ją tracić, i to jeszcze przed przerwą.

Po pierwszej połowie było 15:14, a po kolejnych czterech 15:18 dla wrocławian. I tak jak gorzowianie na początku tych drugich 30 minut stracili prowadzenie, tak nie odzyskali go aż do końca. Śląsk wzmocnił obronę i stalowcy nie mogli się z nią uporać.