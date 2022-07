Stal Gorzów nie pozostawiła złudzeń GKM Grudziądz. Ale co za numer wywinął Bartek Zmarzlik...!

Tym razem ulewa nie przeszkodziła w rozegraniu meczu 11. kolejki PGE Ekstraligi między Moimi Bermudami Stalą Gorzów a Zooleszczem GKM Grudziądz, ale to nie znaczy, że przed tym spotkanie nad stadionem im. Edwarda Jancarza nie popadał deszcz. Ten największy opad miał miejsce w czwartek, ale tego dnia, podobnie zresztą jak siedem dni wcześniej, tor przy ul. Śląskiej był przykryty plandeką. A że nawierzchnia była ubita i park maszyn ponownie nie pływał pod wodą, to sędzia kolejny raz nie musiał odwoływać tych zawodów i nielicznie przybyli kibice, którzy w piątek 8 lipca stawili się na „Jancarzu”, mogli z wysokości trybun oglądać całkiem interesujące widowisko.

A to dlatego, że emocji na owalu nie brakowało. Takie były w biegu pierwszym, kiedy najpierw Martin Vaculik na jego początku objechał Fredrika Jakobsena, a pod koniec wyścigu to samo zrobił Szymon Woźniak z Krzysztofem Kasprzakiem. Podobnych wrażeń dostarczyła gonitwa numer cztery, w której Andres Thomsen z Przemysławem Pawlickim do ostatnich metrów walczyli o trzy punkty.