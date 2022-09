Stal Gorzów nie ułatwiła sobie zadania przed rewanżem z Włókniarzem Częstochowa

– Będziemy musieli naprawdę wspiąć się na wyżyny. Bo trzeba myśleć o najwyższych celach. Nie można zadawalać się półfinałem – powiedział przed ½ finału trener gorzowian Stanisław Chomski.

O tych wyżynach szkoleniowiec stalowców mówił nie przypadkiem, bo żółto-niebiescy przystępowali do tych zawodów bez kontuzjowanego Duńczyka Andersa Thomsena, a rywalizowali z zespołem, który od kilku kolejek jest niepokonany. Choć akurat na „Jancarzu” częstochowianie w sezonie zasadniczym ponieśli jedną z niewielu w tym roku porażek 40:50. Z drugiej strony, tę różnicę odrobili na swoim owalu, przez co żadna z ekip nie zdobyła punktu bonusowego.

Równie zacięte było to piątkowe starcie, zwłaszcza pierwsza jego część. Po siedmiu biegach było 22:20 dla Włókniarza, ale w drugiej serii gorzowianie mogli zdobyć więcej „oczek”. Tak nie stało się, bo w szóstym wyścigu po wyjeździe z pierwszego łuku duński zawodnik Leon Madsen nabrał takiej prędkości, że na wejściu w drugi wiraż przejechał obok Bartosza Zmarzlika, który wygrał start. Pozycje stracił też Wiktor Jasiński w kolejnym ściganiu. Żużlowca do 24 lat wyprzedził, także na wejściu w drugi łuk, Szwed Fredrik Lindgren. Rozstrzygnięcia w pięciu pozostałych gonitwach zapadały tuż po wyjściu spod taśmy, po czym rajderzy jechali gęsiego. Nie było więc do widowisko na najwyższym poziomie.