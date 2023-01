Stal Gorzów pojedzie przed sezonem z Unią Leszno i Spartą Wrocław. Oto daty sparingów

Fogo Unia Leszno i Sparta Wrocław to dwie drużyny, z którymi żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów spotkają się w przedsezonowych sparingach przed tegorocznymi rozgrywkami PGE Ekstraligi.

Z obiema drużynami stalowcy pojadą po dwa spotkania - w każdym przypadku zaplanowany został mecz domowy oraz wyjazdowy.

Do pierwszego sparingu ma dojść dokładnie dwa tygodnie przed zaplanowaną na 8 kwietnia inauguracją ekstraligi. 25 marca (sobota) Stal Gorzów zmierzy się z Unią Leszno na stadionie im. Edwarda Jancarza. Do rewanżu w Lesznie ma dojść we wtorek marca.