Stal Gorzów prowadziła z Włókniarzem Częstochowa, ale... pożar przerwał mecz

Zadziwiał Zmarzlik, który i w wyścigu VII, i IX na trasie wyprzedził obu rywali. Zadziwiał Paweł Przedpełski, który był „niełapalny”. Zadziwiał także Leon Madsen, który w swoich pierwszych dwóch startach zaliczył zero i jedynkę, czyli cyferki, których w tym sezonie jeszcze nie notował. Ale w biegu X był już piekielnie szybki.

Pożar na stadionie

Gdy mecz nabrał niesłychanych rumieńców, na stadionie... zgasło światło. Chwilę później na trybunach usytuowanych na prostej przeciwległej do startu czuć było zapach dymu. Wydobywał się on z okolic budynku, w którym żużlowcy trzymają swój sprzęt. Przyjechała straż pożarna. Sędzia Paweł Słupski udał się do parku maszyn na naradę z przedstawicielami obu drużyn. Zawody zostały przerwane.