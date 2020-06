Stal Gorzów przegrywa mecz z ROW Rybnik w PGE Ekstralidze. Stalowcy od teraz palą się na czerwono

Stal Gorzów przegrała z ROW Rybnik w trzeciej rundzie PGE Ekstraligi. Rybniczanie mogą więc odetchnąć. A nasi nadal muszą łapczywie łapać powietrze...

- Musimy to wygrać – napisał na swoim prywatnym profilu na Facebooku prezes gorzowian Marek Grzyb w dniu meczu w Rybniku. – Jak nie z ROW-em, to z kim? – pisali za to kibice Stali w komentarzach na oficjalnym fan page`u klubu. Te pytania najpewniej nie wynikały jedynie z tego, że „Rekiny” po dwóch rundach PGE Ekstraligi zajmowały ostatnie miejsca w tabeli, tuż za stalowcami i bez ani jednej wygranej. Wpływ na to mogło mieć też przedweekendowe spotkanie beniaminka jej sympatykami. W czwartek prezes śląskiej ekipy Krzysztof Mrozek wraz z jej trenerem Lechem Kędziorą usłyszeli, co fani mieli do powiedzenia o rybnickim speedwayu.

Te męskie rozmowy świadczyły o tym, że przed niedzielą ROW miał równie duże, a może jeszcze większe ciśnienie niż Stal. Bo nasi też mogli odczuwać presję. Tę wywierał bardzo wymagający terminarz tej rundy. Wielce więc prawdopodobne, że w żadnym z kolejnych starć nie będą faworytem, więc pytanie o wczorajszy triumf było zasadne.

Kamil Nowacki katem Stali Gorzów w meczu z ROW-em Rybnik Ale już pierwsze wyścigi wskazywały na to, że to starcie może być bardzo wyrównane i o tym, kto zdobędzie dwa punkty, możliwe że zadecydują biegi nominowane. Dla części dopingujących “Staleczkę” taki przebieg rywalizacji mógł być zaskoczeniem.

Co prawda po pierwszej serii nasi prowadzili dwoma “oczkami”, ale od siódmej do aż trzynastej gonitwy zawodnicy naszego szkoleniowca Stanisława Chomskiego ani razu nie pokonali żużlowców Kędziory.

Co więcej, w dwunastym ściganiu doszło do sensacji. Wypożyczony ze Stali do ROW Kamil Nowacki zdobył jakże cenną dla gospodarzy trójkę kosztem Szymona Woźniaka i Wiktora Jasińskiego. Dla tego ostatniego start w Rybniku był debiutem w najwyższej klasie rozgrywkowej, więc to, że przegrał z byłym klubowym kolegą ujmy mu nie przynosi. Ale takie porażki takiemu doświadczonemu rajderowi jak Woźniak po prostu nie przystoją. Zresztą, to na razie nie jest najlepszy sezon w wykonaniu gorzowianina, żeby nie napisać, że bardzo słaby. A pomimo to Chomski nie zastąpił go świetnie prezentującym się w pierwszej części zawodów Rafałem Karczmarzem. Karczmarz mógł też pojechać za słabego Nielsa-Kristiana Iversena, który wrócił do jazdy po rehabilitacji wybitego barku, ale Chomski też nie skorzystał z tej okazji.

Czy te zmiany w środkowej fazie przyniosłyby większy efekt? Kto wie, ale brak decyzji to także decyzja. W każdym razie jeszcze przed ostatnim biegiem była szansa na zdobycz punktową. Ale mimo tego, że Zmarzlik śmigał jak za tamtej kampanii, to Thomsen był ostatni. I to Stal stała się czerwoną latarnią. Aż warto zastanowić się, czy takie spotkanie jak w Rybniku nie przydałoby się w Gorzowie.

PGG ROW Rybnik - Moje Bermudy Stal Gorzów 46:44

ROW: Milik 8+1 (1, 2, 1, 2, 2*), Szczepaniak 3+1 (2, 1*, -, -, -), Lebedevs ns., Logaczev 8+3 (2, 2*, 2, 1*, 1*), Woryna 8 (1, 2, 2, w, 1, 2), Tudzież 3+2 (1, 1*, 1*), Nowacki 3 (0, 0, 3), Lambert 13+1 (3, 3, 3, 1*, 0, 3).

Stal: Kasprzak 9 (0, 3, 2, 3, 1), Woźniak 3 (d, 1, 0, 2), Thomsen 8 (2, 0, 3, 3, 0), versen 1 (0, 1, 0, -), Zmarzlik 14+1 (3, 3, 3, 2*, 3), Karczmarz 6 (3, 3, 0, 0), Jasiński 3+1 (2*, 0, 1).

Sędzia zawodów: Remigiusz Substyk.

Komisarz toru: Maciej Głód.

