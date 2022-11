Stal Gorzów przygotowała dla dzieci z lubuskich przedszkoli konkurs "Stalowa bombka" Alan Rogalski

Stal Gorzów przygotowała dla dzieci z lubuskich przedszkoli konkurs "Stalowa bombka". Główną nagrodą będzie mikołajkowa wizyta żużlowców Staleczki w zwycięskich grupach. Co trzeba zrobić, by to wygrać? Należy wykonać świąteczną bombkę – dowolną techniką plastyczną.