Stal Gorzów remisuje z Unią Leszno w ekstralidze. To był mecz, o którym będzie mówić się jeszcze długo

– Gorzowianie czują się u nas bardzo dobrze. Przegrali pierwsze zawody u siebie i na pewno będą chcieli tę stratę odrobić, więc te zawody będą naprawdę ciężkie – mówił na czwartkowej konferencji prasowej zawodnik Unii Leszno Janusz Kołodziej.

Akurat dla niego pierwszy bieg był bardzo lekki, bo z dużą przewagę przekroczył linię mety jako pierwszy. Podobnie zresztą było w wyścigu numer jeden i trzy, gdzie startował Hubert Jabłoński i Bartosz Zmarzlik. Ci równie pewnie odpowiednio Mateusza Bartkowiaka i Jasona Lidseya. Znacznie mniejsza była różnica na mecie między Jasonem Doylem i Szymonem Woźniakiem. Niemniej pierwsza seria zakończyła się remisem, co zapowiadało niezwykle zaciętą rywalizację w dalszej części. I tak też było w kolejnych gonitwach!

W trzech następnych biegach ponownie żaden z zespołów ani nie wygrał drużynowo, ani też nie przegrał. Tym samym nadal utrzymywał się remis. Przełamanie nastąpiło dopiero w wyścigu numer dziewięć. Początkowo wydawało się, że będzie ono na korzyść leszczynian, bo prowadzili 5:1, ale po tym, jak na piątym „wirażu” doszło do kontaktu między Doylem a Szymonem Woźniakiem, ten ostatni upadł, a sędzia wykluczył Australijczyka z powtórki. I w drugim podejściu, choć Martin Vaculik nie zablokował Janusza Kołodzieja, który był tak samo szybki w niedzielę w Lesznie jak Zmarzlika, to i tak żółto-niebiescy zdobyli cztery punkty, a na stadionie im. Alfreda Smoczyka w końcu były emocje. Chociaż to był jedynie wstęp do tego, co działo się później. Ale po kolei.