Stal Gorzów rozpoczęła obóz w Finlandii. Zatrzymali się w w ośrodku olimpijskim w Lahtim

- Zawodnicy będą na zgrupowaniu do 20 lutego – mówi nam Michał Wasilewski, rzecznik prasowy Stali Gorzów. Dodaje, że żużlowcy oraz cała ekipa zatrzymali się w ośrodku olimpijskim w Lahti.

Takiej miejscówki, zwłaszcza zimą, można tylko pozazdrościć. Podczas, gdy w Gorzowie pogoda bardziej przypomina jesień, a od kilku dni temperatura wyraźnie jest na plusie, żużlowcy Stali Gorzów wybrali się do pokrytego śniegiem fińskiego Lahti, gdzie odbędą tradycyjny przedsezonowy obóz sportowy. Stalowcy wylecieli tam we wtorek 14 lutego z lotniska w Berlinie.

Kto będzie kapitanem?

Stalowcy wrócą z Finlandii do Polski z… nowym kapitanem. W trakcie obozu sportowego ma bowiem zostać wybrany następca Bartosza Zmarzlika, który po kilku latach „szefowania” żółto-niebieskim zmienił barwy klubowe. W tym roku będzie on zawodnikiem Motoru Lublin.

Na obóz pojechali wszyscy zawodnicy z podstawowego składu Stali, a więc także Oskar Fajfer, który przyszedł do Stali ze Startu Gniezno. Czy to on będzie nowym kapitanem? A może zostanie nim Martin Vaculik, Anders Thomsen lub Szymon Woźniak. Przekonamy się o tym za kilka dni.