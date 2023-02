Stal Gorzów szuka wspaniałych dziewczyn. Kto chce zostać StalGirls?

Stal Gorzów szuka wspaniałych dziewczyn

Casting, czyli nabór na podprowadzające, odbywa się niemal co roku. - Przeważnie przychodzi na niego kilkanaście dziewcząt – mówi A. Zdrojewska. – W tym roku szukamy czterech-pięciu kolejnych, ale jeśli na przykład przyjdzie dziesięć wspaniałych dziewcząt, to i cała dziesiątka można stać się częścią grupy – dodaje pani Agnieszka. Dziewczyny, które zostaną StalGirls już w tym roku będą brały udział podczas imprez organizowanych przez gorzowski klub.

Podprowadzające pojawiają się nie tylko na zawodach żużlowych, ale także przy wielu innych imprezach organizowanych przez klub. Mogą one liczyć nie tylko na zarobek (stawki są takie jak w przypadku hostess), ale także na fachową opiekę: fryzjera, makijażystki, choreografki. Poza tym, jak mówią same StalGirls, bycie podprowadzającą to okazja do zawarcia wielu przyjaźni.