Stal Gorzów - Unia Leszno. Na starcie, nie tylko PGE Ekstraligi, lepsza była Unia Leszno. Stal Gorzów walczyła

Powtórki z tamtego roku nie było. Tym razem Stal Gorzów nie pokonała Unii Leszno, na inaugurację PGE Ekstraligi. Niemniej było co oglądać!

Już od dawien dawna było pewne, że wczorajsza inauguracja PGE Ekstraligi na stadionie im. Edwarda Jancarza, ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, odbędzie się bez udziału publiczności, ale i tak fani „Staleczki” jeszcze w niedzielę zadawali pytania klubowi, czy mogą być widzami „czarnego sportu” przy ul. Śląskiej. Odpowiedź Stali, poprzez media społecznościowe, była jednoznaczna, ale sam ten fakt może świadczyć o tym, jak bardzo sympatycy żółto-niebieskich byli spragnieni speedwaya.

Stal Gorzów - Unia Leszno: Brak Iversena W awizowanym składzie stalowców na ten mecz był Niels-Kristian Iversen, ale już w piątek popołudniu było wiadome, że ten nie pojedzie. To związane było z upadkiem Duńczyka na jednym z przedsezonowych treningów. Iversen, jak mówił na konferencji prasowej trener gospodarzy Stanisław Chomski, palił się do jazdy, ale skoro był cień wątpliwości co do jego startu, to szkoleniowiec naszych, po wysłuchaniu opinii sztabu lekarzy, postanowił pozwolić barkowi Duńczyka na kontynuowanie rehabilitacji.

Stal Gorzów - Unia Leszno: Zero Zmarzlika Zanim prowadzący miejscowych zastosował zastępstwo zawodnika – bo takie zastosował rozwiązanie Chomski; ten nie skorzystał z Kamila Brzozowskiego, który jest gościem w Stali, czy z innego swojego zawodnika – to nasi przegrywali 6:12, a Bartosz Zmarzlik przyjechał z zerem. A to z tego względu, że w pierwszym biegu „F-16” wjechał w taśmę. Zrehabilitować mógł się właśnie w czwartym wyścigu, ale został na starcie i na dystansie zdołał wyprzedzić jedynie Bradiego Kurtza. Dominik Kubera był poza zasięgiem Zmarzlika. To oznaczało, że każda z czterech pierwszych gonitw kończyła się wynikiem 2:4 dla „Byków”.

Stal Gorzów - Unia Leszno: bieg Zmarzlika z Pawlickim Unia za silna? Nic bardziej mylnego! Sygnał do ataku dał Krzysztof Kasprzak, który jako pierwszy żużlowiec w barwach żółto-niebieskich pojechał za trzy punkty. Pościg za złotymi medalistami kontynuował Thomsen, który jako drugi przekroczył linię mety pierwszy, ale to, co zrobił Zmarzlik w siódmym biegu, byłoby nagradzane oklaskami na stojąco, gdyby na trybunach byli kibice. Mistrz świata stoczył niesamowicie emocjonujący bój z Piotrem Pawlickim, z którego wyszedł zwycięsko.

Jednak te humory w Stali po trzeciej serii przestały dopisywać. A w najgorszym nastroju z pewnością był lider Stali, który w dziesiątej gonitwie wraz z Kasprzakiem byli bezradni wobec szarż Pawlickiego i Kubery.

Ale to nie był przełomowy moment meczu, bo po nim emocje nie opadły. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej gonitwie. Ta była dla Unii. - Pierwsze śliwki robaczywki - śmiał się przed kamerą tv Zmarzlik, dając do zrozumienia, że to dopiero początek ligi, opóźnionej przez epidemię.

Bieg po biegu

I. Sajfutdinow (61,01 s), Kasprzak, Smektała, Karczmarz 2:4 2:4

II. Szlauderbach (61,41), Karczmarz, Kubera, Bartkowiak 2:4 4:8

III. Pawlicki (61,67), Thomson, Kołodziej, Woźniak 2:4 6:12

IV. Kubera (61,35), Zmarzlik, Kurtz, Karczmarz 2:4 8:16

V. Kasprzak (61,72), Kurtz, Woźniak, Smektała 4:2 12:18

VI. Thomsen (61,82), Sajfutdinow, Kołodziej, Karczmarz 3:3 15:21

VII. Zmarzlik (61,90), Pawlicki, Woźniak, Szlauderbach 4:2 19:23

VIII. Thomsen (61,92), Kurtz, Smektała, Bartkowiak 3:3 22:26

IX. Sajfutdinow (61,98), Zmarzlik, Kołodziej, Thomson 2:4 24:30

X. Pawlicki (62,05), Kubera, Kasprzak, Zmarzlik 1:5 25:35

XI. Woźniak (62,17), Sajfutdinow, Zmarzlik, Kurtz 4:2 29:37

XII. Kołodziej (62,23), Kasprzak, Karczmarz, Szlauderbach (u) 3:3 32:40

XIII. Pawlicki (62,41), Kasprzak, Thomson, Kubera 3:3 35:43

XIV. Woźniak (62,48), Zmarzlik, Kubera, Kołodziej 5:1 40:44

XV. Pawlicki, Sajfutdinow, Thomsen, Karczmarz 1:5 41:49

Moje Bermudy Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno 41:49

Stal: Zmarzlik 10+1 (t, 2, 3, 2, 0, 1, 2*), Iversen ZZ, Kasprzak 9 (2, 3, 1, 1, 2, t), Woźniak 8 (0, 1, 1, -, 3, 3), Thomsen 10 (2, 3, 3, 0. 1, 1), Bart¬kowiak 0 (0, -, -), Karczmarz 4 (0, 2, 0, 0, 2, 0).

Unia: Sajfutdinow 12+1 (3, 2, 3, 2, 2*), Kołodziej 6+1 (1, 1*, 1, 3, 0), Smektała 2+1 (1, 0, 1*, -), Kurtz 5 (1, 2, 2, 0), Pawlicki 14 (3, 2, 3, 3, 3), Kubera 8+1 (1, 3, 2*, 0, 1), Szlauderbach 3 (3, 0, u)

Sędzia zawodów: Artur Kuśmierz.

