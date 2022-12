Stal Gorzów w sezon 2023 wjedzie z nową nazwą!

Po trzech sezonach zmienia się nazwa gorzowskiej drużyny żużlowej w PGE Ekstralidze. W przyszłym roku będzie ona występowała pod szyldem ebut.pl Stal Gorzów.

Choć nazwa jest nowa, to można powiedzieć, że sponsor jest ten sam, co do tej pory. Właścicielem marki ebut.pl jest bowiem Marcin Rystwej, do którego należy też marka Moje Bermudy, jaka była w nazwie Stali w sezonach 2020-2022.