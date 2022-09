Stal Gorzów wywalczyła srebro, czy przegrała złoto? |WYPOWIEDZI

Patrick Hansen, zawodnik Moich Bermudów Stali Gorzów:

My dzisiaj nie zdobyliśmy srebrnego medalu, my przegraliśmy złoto. To moja wina, zrobiłem „straszny” wynik. Bardzo mi przykro.

Oskar Paluch, junior Moich Bermudów Stali Gorzów:

Drugie miejsce nie jest złe, ale szkoda, że nie udało się nam wygrać, bo na to liczyliśmy. Musimy się cieszyć z drugiego miejsca. Jest niedosyt, że nie udało się utrzymać przewagi z Gorzowa. Drużyna z Lublina byłą bardzo mocna na swoim torze. Było parę zdarzeń na torze, które pogorszyły naszą sytuację. W przerwie jesienno-zimowej chcę jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu.