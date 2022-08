Stal Gorzów znalazła zastępcę za Bartosza Zmarzlika. Nie jest to żużlowiec z PGE Ekstraligi

– Porozumieliśmy się na przyszły rok. Oczywiście, do okienka transferowego jeszcze trochę zostało, ale Oskar Fajfer skończył rozgrywki kalendarzowe i mogę informować o postępie rozmów z nim. Oskar był na naszej liście od początku. To nie jest tak, że znaleźliśmy kogoś, by zapchać przysłowiową dziurę. Analizowaliśmy jego występy. Jest startowcem. Sami bardzo chcemy zaangażować się, by jemu pomóc. A przy tym wyborze bardzo dużo zyskujemy, bo Oskar już może pewne rzeczy testować. Tak naprawdę zyskujemy na tym kilka miesięcy – powiedział prezes Stali Gorzów Waldemar Sadowski na antenie Radio Gorzów.