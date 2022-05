Stal wygrała z Włókniarzem. Gorzowski 16-latek niepokonany w meczu U24 Ekstraligi

Oskar Hurysz to 16-latek, który przed aktualnym sezonem przeniósł się do Stali Gorzów ze Startu Gniezno. W marcu, na jednym z przedsezonowych treningów nabawił się kontuzji obojczyka. Pauzował kilka tygodni, po których do startów w zawodach wrócił na początku maja. W każdym kolejnym tygodniu startów Hurysz notuje jednak coraz lepsze rezultaty.