Stal zorganizuje turniej z wieloletnią tradycją. W Gorzowie powalczą o Brązowy Kask

Brązowy Kask to turniej, w którym rywalizują żużlowcy, którzy mają nie więcej niż 19 lat. W czwartek 23 marca Główna Komisja Sportu Żużlowego poinformowała, że tegoroczne zawody o to trofeum odbędą się w Gorzowie. Zaplanowano je na finał długiego weekendu majowego, czyli na 3 maja.

Brązowy Kask w Gorzowie był cztery razy

W dorobku Stali jest jednak pięć Brązowych Kasków. Pierwszym gorzowskim zwycięzcą tych rozgrywek został w 1983 Ryszard Franczyszyn. Piotr Świst, dzisiejszy trener gorzowskiej młodzieży, zdobył to trofeum w latach 1986-1987. Z kolei w 1999 wygrał Rafał Okoniewski, dla którego było to trzecie kolejne zwycięstwo w Brązowym Kasku (dwa pierwsze zdobył jako zawodnik Polonii Piła, trzeci już jako reprezentant Stali Gorzów). Do dziś nikt nie powtórzył tego wyczynu! Ostatnim zawodnikiem Stali, który sięgnął po Brązowy Kask, był Adrian Cyfer. Zrobił to w 2014.