Stało się, stało się to, co miało się stać... Bartosz Zmarzlik już wylądował w Motorze Lublin

Jeśli któryś z kibiców Stali Gorzów miał może nadzieję, że to się nie wydarzy, to musi pogodzić się z rzeczywistością. Bartosz Zmarzlik jest już oficjalnie zawodnikiem Motoru Lublin, czyli aktualnych drużynowych mistrzów Polski. W środę 2 lipca w Świdniku, gdzie znajduje się Lublin Airport, został przedstawiony lubelskim kibicom jako nowy zawodnik drużyny. Na prezentację Zmarlik przyleciał samolotem. Tę formę prezentacji można odbierać nawiązanie do tego, o czym mówiło się dwa lata temu. Gdy Jakub Kępa, prezes Motoru Lublin, namawiał Zmarzlika do przejścia do swojego klubu, mówiło się, że aby ułatwić wychowankowi Stali Gorzów podróż z zachodu na wschód Polski, będzie mu podstawiana awionetka.