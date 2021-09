Stało się to, co było nieuchronne. Moim Bermudom Stali Gorzów pozostaje walka o brąz i marzenia o złocie w 2022 w PGE Ekstralidze

Łudził, bo losy pierwszej rundy play offów rozstrzygnęły się na stadionie im. Edwarda Jancarza. I tego każdy miał świadomość. Ale nie wszyscy chcieli o tym mówić głośno, bo nie wypada. Jednak po cichu zdawano sobie sprawie z tego, że na obiekcie przy Alejach Zygmuntowskich niemal nierealne jest w tym roku odrobienie dziewięciu punktów straty, zwłaszcza jeśli nikt dotąd nie pokonał tam „Koziołków”. Co więcej, jeśli ma się w ekipie trzech, a w zasadzie czterech rekonwalescentów, którzy wypadli z rytmu jazdy, to nad Bystrzycą można co najwyżej powalczyć. I takiej walki nie zabrakło, o czym wspomniał też prezes Staleczki.

– Trudno jest coś napisać po meczu, w którym przegraliśmy awans do finału PGE Ekstraligi. Był to mecz walki, jednak zabrakło punktów. Gratulacje dla gospodarzy. My pojedziemy z Fogo Unia Leszno o brąz i na pewno zrobimy wszystko, aby wygrać. Można napisać, że gdyby nie kontuzje naszych Stalowców, półfinał wyglądałby inaczej. Może... Jednak taki jest żużel i czasami też jest potrzebne szczęście – napisał na swojej stronie na Facebooku Marek Grzyb.

Jeszcze bardziej dosadny był Bartosz Zmarzlik. – Gratulacje dla Motoru, ponieważ byli bez dwóch zdań od nas lepsi, tym bardziej przed tym domowym meczem. Należy im pogratulować. My byliśmy za słabi. Taki jest sport. Należy cieszyć się z tego, co jest. Stal znalazła się w play ofachf i to jest też dobre. Nasi zawodnicy dobrze czuli się w poszczególnych wyścigach. Generalnie bardzo dobrze czułem się w tych zawodach. Lubię jeździć w Lublinie. Tor jest bardzo szybki i dynamiczny, pozwala na szybką jazdę. To jest to, co lubię. Zrobiliśmy 43 punkty, trochę się postawiliśmy, ale to było za mało – mówił w nSport+.