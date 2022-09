Stanisław Chomski: - Nie nadszedł czas, by powiedzieć „dość!”

- Mecz w Lublinie zaczął się dla Stali dobrze, ale złota nie ma...

- Zabrakło happy endu. Można gdybać, co by było, gdyby nie defekt Martina Vaculika. Mistrzem został jednak Motor Lublin. Gratuluję lublinianom. Motor był lepszym zespołem. Nam zabrakło trochę „armat”. Ten wygrywa, kto mniej błędów popełnia, a tych błędów z naszej strony było więcej. Jestem jednak zadowolony. Na pewno jechaliśmy mocno naładowani. Pokazaliśmy w tym meczu, że nie oddaliśmy pola walki. Bardziej wyrównany zespół przechylił jednak szalę na swoją korzyść.

Ten mecz trzeba jednak rozpatrywać w kategorii całego sezonu. Przed sezonem nie byliśmy faworytami. Faworytem był Lublin. W trakcie sezonu były kontuzje, zmiana zarządu, było wieszczenie, że Stal się rozleci. Prezes Waldemar Sadowski i pozostali członkowie zarządu potrafili to jednak udźwignąć, uspokoić zawodników, wlać motywację. Jesteśmy w miejscu, o którym inni by marzyli.