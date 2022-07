Stanisław Chomski o odejściu Bartosza Zmarzlika: "To jak wyprowadzenie się dziecka z domu"

Był pan przygotowany na odejście Bartosza Zmarzlika?

- Sytuacja, która wybrzmiewała w mediach, okazała się faktycznie prawdą. Bartek mnie o swojej decyzji poinformował. Trzeba ją uszanować. Każdy ma prawo wyboru. On dokonał takiego, a nie innego.

Serce jednak chyba krwawi?

- Znam Bartosza Zmarzlika niemal od pierwszych kroków, które stawiał na dużym torze żużlowym. Nawet, gdy nie byłem trenerem w Gorzowie, mieliśmy bliski kontakt. Aktualną sytuację można porównać do tego, jakby dziecko wyprowadzało się z domu. Kiedyś to jednak mogło nastąpić. Nastąpiło teraz... Na pewno będzie go brakowało. Dla mnie to już za życia Bartosz Zmarzlik jest legendą tego klubu. Nie chcę porównywać z innymi i mówić, czy największą, ale na pewno. Tego nikt mu nie zabierze. Dzięki niemu przeżywaliśmy - kibice oraz ja, jako szkoleniowiec - wspaniałe chwile i tych zwycięstw indywidualnych, i tych drużynowych. Chociażby podczas ostatniego meczu. Widać było, że motorem napędowym jest on. Myślę, że relacje pozostaną dalej dobre. I Bartek, i wszyscy zawodnicy, i zarząd - wszyscy wiedzą, że dla nas najważniejszy jest koniec sezonu. Szkoda tylko, że to już ostatni sezon w tym składzie.