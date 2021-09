Stara poczta w Gorzowie wciąż do kupienia. Teraz jest nawet w promocyjnej cenie!

Charakterystyczny obiekt z czerwonej cegły powstał w 1890 roku jako budynek Cesarskiego Urzędu Pocztowego. Dwukondygnacyjna kamienica jest bogata w detale architektoniczne odnoszące się do gotyku, baroku i klasycyzmu. Szczególnie ozdobny charakter ma fasada z wysuniętą ośmioboczną wieżą zwieńczoną ostrołukowym, ażurowym hełmem. W przeszłości budynek był wielokrotnie przebudowywany - dobudowano do niego skrzydło zachodnie i zmieniono układ pomieszczeń. Później skrzydło to zostało podwyższone o jedną kondygnację. Nieruchomość przetrwała wojnę w nienaruszonym stanie, a po jej zakończeniu stała się siedzibą głównego urzędu pocztowego w mieście. Poczta mieści się tutaj do dziś, choć działa już w dużo mniejszym zakresie i obecnie zajmuje jedynie niewielką część obiektu.

Obiekt szuka nowego właściciela

Zabytkowy kompleks w całości należy do jednej z firm telekomunikacyjnych, która pod koniec ubiegłego roku wystawiła go na sprzedaż. Jeszcze do niedawna cena wynosiła prawie osiemnaście milionów złotych, ale obecnie obiekt jest do kupienia za niecałe dziesięć milionów. Co można otrzymać w zamian? Największym atutem budynku jest jego atrakcyjne położenie, ale również charakterystyczny wygląd, bo zabytkowa kamienica to prawdziwa architektoniczna perełka.