Starcie Motoru Lublin z tak osłabioną Stalą Gorzów chyba nie może być hitem PGE Ekstraligi

Moje Bermudy Stal Gorzów meczem w Lublinie z Motorem zakończy nie tylko 14. kolejkę PGE Ekstraligi, ale również rundę zasadniczą tych rozgrywek.

Gdyby pierwsza faza ekstraligi miałaby zamknąć się przed tymi zawodami, żółto-niebiescy zajmujący trzecie miejsce w tabeli mierzyłby się z czwartym Nature For Solutions Apatorem Toruń, a plasujący się na pierwszej pozycji „Koziołki” stanęłyby w szranki z szóstą Fogo Unią Leszno. Zmagania w 1/4 finału, bo takie będą w tym roku, uzupełniłaby para drugiej zielonej-energii.com Włókniarza Częstochowa z Betardem Spartą Wrocław, do której należy piąta lokata. W każdym razie nasz ewentualny triumf o 19.15 na stadionie przy ul. Aleje Zygmuntowskie byłby niespodzianką, jeśli nie sensacją. W końcu stalowcy przystąpią do starcia z liderem całej rywalizacji w elicie bardzo osłabiony. A o sile lublinian niech świadczy fakt, że ten na Lubelszczyźnie w tym roku nie przegrał meczu.

Plaga nieszczęść spadła na seniorów

O tym, że w spotkaniu na szczycie ligowej hierarchii nie wystąpi Martin Vaculik było wiadome od ostatniej konfrontacji Staleczki z „Bykami”, w trakcie której Słowak złamał m.in. łopatkę. Na jego powrót trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Już samo to sprawiało, że faworyt tej wydawałoby się hitowej potyczki jest bezapelacyjny. Ale po tym, jak w środę Anders Thomsen miał kraksę w lidze duńskiej i trafił do szpitala, szanse na zdobycie jakichkolwiek punktów przez Staleczkę jeszcze bardziej ograniczyły się, żeby nie napisać, że zmalały do niemal zera. Oficjalnie nie zostało ogłoszone, co wykazały badania, które przechodził Duńczyk w Gorzowie, choć do awizowanego składu został wpisany. Można więc zakładać, że jest promyk nadziei na pojawienie się Thomsena na Lubelszczyźnie. Pytanie jedynie, czy dolegliwości ustąpią przynajmniej na tyle, by mógł się ścigać.

U juniorów również nie jest za różowo

A to przecież nie jedyny kataklizm w Stali. W poniedziałek Oskar Paluch złamał kość w nadgarstku w czasie rozgrywek U-24 Ekstraligi pod Jasną Górą i jego start też jest wykluczony. Może zdąży wykurować się do ćwierćfinałów. Druga strona medalu jest taka, że do jazdy wróci rekonwalescent Mateusz Bartkowiak, i nawet jeśli jego tegoroczne statystyki nie są poziomie Palucha, to wypełni lukę po nim. Pole manewru w formacji juniorskiej Chomski ma ograniczone, bo podczas innej potyczki Ekstraligi do 24 lat kolejny z młodzieżowców Jakub Stojanowski został odwieziony karetką do szpitala, więc jego jazda w niedzielę z całą pewnością stałaby pod znakiem zapytania. „Stanleyowi” pozostaje więc puścić do boju Bartkowiaka i Oskara Hurysza oraz Wiktora Jasińskiego na pozycji seniora stosować rezerwy taktyczne, które dopuszcza regulamin. W ten sposób trzeba będzie niwelować ewentualne straty.

Starcie na szczycie w cieniu transferów