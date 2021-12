Startuje druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych. To kolejne pieniądze dla samorządów

Inwestycje są najlepszą drogą do tworzenia miejsc pracy, do modernizacji państwa - mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki - Zgodnie z naszymi obietnicami Polski Ład ma przyczynić się do powstania pół miliona miejsc pracy - tłumaczył.

Wnioski do połowy lutego

Nabór wniosków do programu inwestycji strategicznych już się rozpoczął i potrwa do połowy lutego. Każdy samorząd może złożyć trzy wnioski - do 5, 30 i do 65 milionów złotych.