Startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Gorzowie. Jest sporo nowości!

Więcej czasu na złożenie wniosku

Gorzowianie mogą już zgłaszać pomysły w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku wnioski będą przyjmowane do 12 marca. Wcześniej był na to tylko miesiąc, co oznacza, że teraz mieszkańcy zyskali dodatkowe dwa tygodnie na przygotowanie swoich projektów.

Ruszamy z kolejną edycją budżetu obywatelskiego. Dziś pierwszy dzień naboru wniosków mieszkańców. Ten nabór potrwa nieco dłużej niż w latach ubiegłych, więc gorzowianie będą mogli poświęcić więcej czasu na dokładne przygotowanie i zgłoszenie pomysłów. Mam nadzieję, że dzięki temu spłynie jeszcze więcej ciekawych projektów - mówi Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji, które zajmuje się budżetem obywatelskim.

Jest też więcej pieniędzy na projekty

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono też więcej pieniędzy. Będzie to ponad 8 milionów złotych, a więc o prawie milion więcej niż rok wcześniej. Pula została podzielona na poszczególne kategorie. Oprócz rejonowych, jak zawsze będą też kategorie ogólnomiejska i oświatowa. W kategorii rejonowej maksymalna wartość zadania, które może zgłosić mieszkaniec to 433 tysiące złotych, w kategorii oświatowej jest to 1 milion 490 tysięcy złotych, a w kategorii ogólnomiejskiej do wydania jest 745 tysięcy złotych.