Stary internat będzie jak nowy. Rusza remont szkolnej bursy przy II LO w Gorzowie

Internat dla uczniów drugiego ogólniaka działa w budynku przy ulicy Woskowej w Gorzowie od kilkudziesięciu lat. O ile w środku wygląda dobrze, a młodzi ludzie nie mogą narzekać na warunki mieszkaniowe, to zewnątrz gołym okiem widać, że czasy świetności ma już dawno za sobą.

To była jedna z najdłużej wyczekiwanych inwestycji i jeszcze obarczona nakazami inspektora budowlanego, który od dłuższego czasu sugerował, że pewne działania muszą zostać podjęte, bo stan tego obiektu zagraża bezpieczeństwu uczniów. Oczywiście nie chodziło o to, co w środku, ale właśnie na zewnątrz, czyli na przykład o tynk odpadający z budynku - mówi Tomasz Pluta, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.