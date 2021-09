Stary Rynek ma być jak nowy. Jak długo potrwa jego przebudowa?

W przyszłym roku powinny skończyć się problemy z kostką na Starym Rynku, a okolice katedry zyskają nowy wygląd. Powinny być też zmiany na ul. Hawelańskiej i Wełnianym Rynku.

Podczas przyszłorocznych wakacji najważniejszy plac w mieście będzie jak nowy. Miasto rozstrzygnęło bowiem przetarg na przebudowę Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie katedry.

O tym, że plac przy katedrze pójdzie do remontu pisaliśmy jeszcze w zeszłym roku. Urzędnicy zaczęli poszukiwania wykonawcy już w grudniu. Zimą nikt się jednak nie zgłosił i trzeba było rozpisać drugi przetarg. Ale i on nie przebiegł bez kłopotów. Miasto miało bowiem przygotowane niecałe 800 tys. zł, a knurowska firma Topatotera zaproponowała zrobienie prac za prawie 1,175 mln zł. Władze miasta musiały więc dołożyć brakujące pieniądze i wkrótce zostanie podpisana umowa. Po niej będzie 40 tygodni. A co trzeba zrobić?

Głównie chodzi o to, by wymienić kocie łby na bardziej przyjazną dla stóp i butów nawierzchnię między katedrą a byłym sklepem muzycznym i Titanikiem. Dokończona zostanie także wymiana nawierzchni przed wejściem do katedry. Oprócz tego na nowo ma zostać ułożona kostka przy samych murach najstarszej w mieście świątyni.

Kamienie były za brzydkie

Początkowo był plan, by obniżyć poziom rynku przy ścianach katedry. Przez wiele lat od strony placu do kościoła dostawała się bowiem wilgoć. Było to spowodowane podniesieniem poziomu Starego Rynku ponad ogromne kamienie, na których wznoszono ściany prezbiterium. Gdy jednak ponad rok temu odsłonięto kamienie, okazało się, że ich stan estetyczny pozostawia za wiele do życzenia. Zdecydowano więc, żeby jednak poziomu nie obniżać. Kostkę trzeba jednak ułożyć na nowo.

- Zrobione to jednak będzie tak, by zabezpieczyć mury katedry przed wilgocią - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Prace będą też na samym placu między katedrą a fontanną Pauckscha, a dotyczyć będą kostki, która zaczęła wypadać już po remoncie w 1997 r.

Oprócz tego przy katedrze posadzone zostaną także dwa kasztanowce, a od strony ul. Chrobrego pojawią się również ławki. Z kolei tam, gdzie przy katedrze do XIX w. była kaplica św. Urbana, zostanie zamontowana tablica.

Jak ustaliliśmy, prace mają zostać zaplanowane tak, aby nie przeszkodziły w organizacji przyszłorocznej edycji cyklu koncertów „Dobry Wieczór Gorzów”.

Co z okolicami Studni Czarownic?

Przebudowa Starego Rynku nie będzie jedyną zmianą w centrum. Przebudowane mają zostać też ulice Hawelańska i Wełniany Rynek (w pierwszym etapie - od Sikorskiego do Studni Czarownic).

- Przygotowujemy już kolejny przetarg - mówi rzecznik miasta. W pierwszym podejściu urzędnicy nie wybrali wykonawcy, bo oferty były za drogie, a w drugim podejściu nie było już chętnych.

Drugim etapem zmian na Hawelańskiej i Wełnianym Rynku - od Studni Czarownic do Chrobrego i w kierunku Jagiełły - będzie można się zająć po stworzeniu Miejskiego Centrum Kultury, który będzie przy wieżowcu Przemysłówki. Czytaj również:

