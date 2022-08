Stilon Gorzów i Warta Gorzów już nie mogą doczekać się, aż wybiegną na boiska w nowym sezonie

Stilon, a więc najbardziej rozpoznawalny klub nie tylko w Gorzowie, ale również w województwie lubuskim, który przez 22 sezony był na zapleczu elity, kolejny wraca na czwarty poziom w Polsce. Ale tym razem kroku w tył ma nie być, a wręcz przeciwnie, marsz ku górze. Minimum do II ligi w ciągu kilka lat. Stąd też walka o uniknięcie degradacji jest tylko i aż podstawowym celem niebiesko-białych na ten sezon. Pomimo tego łatwo go osiągnąć z pewnością nie będzie.

Przede wszystkim dlatego, że w powszechnej opinii grupa śląsko-dolnośląsko-opolsko-lubuska nadal jest jedną z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszą w całym kraju. Co prawda beniaminek z Opolszczyzny Polonia Nysa wydaje się głównym kandydatem do spadku, ale inni debiutanci to rezerwy ekip ze szczebla centralnego, a więc Rakowa Częstochowa, wicemistrza Polski, i I-ligowego Chrobrego Głogów, zatem ta rywalizacja o uniknięcie degradacji może być bardzo wyrównana.