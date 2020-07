Stilon Gorzów marzy o pierwszej lidze w ciągu ośmiu lat. Ireneusz Maciej Zmora ma mu w tym pomóc

Podsumowanie dwóch poprzednich sezonów piłkarskich oraz otwarcie Stilon Business Team miało miejsce w piątek 10 lipca. Co to za projekt?

- Stilon Business Team będą tworzyć przedsiębiorcy, którzy zadeklarują określoną wpłatę, w zamian za reklamę ich firm. Ten projekt ma dodatkowo wesprzeć rozwój klubu i zapewnić jego stabilność - mówił prezes Stilonu Krzysztof Olechnowicz, po czym dodał: -Chcemy, żeby dzięki nim widowiskowo sportowe było też widowiskiem towarzyskim. Chcielibyśmy, by podczas meczów piłkarskich było można fajnie spędzić czas. Do tego wymienić się poglądami i doświadczeniami oraz wzajemnie poznać. By stworzyć jedną dużą rodzinę przy klubie.

Ireneusz Maciej Zmora chce pomóc Stilonowi Gorzów

Na spotkaniu obecni byli nie tylko sponsorzy klubu, media, ale również gorzowscy politycy. Nie zabrakło również wspomnianego eksdziałacza żużlowego.

- Moja rola polega na tym, by rozwinąć część biznesową. Mamy zamiar stworzyć grupę biznesową, która będzie łączyła własny rozwój ze wspieraniem Stilonu. Liczymy, że uda się połączyć działalność biznesową ze sportową, by wszystkie strony odnosiły korzyści. Główny cel, o czym jest w strategii, to powrót Stilonu do pierwszej ligi. Plan jest siedmioletni, a Stilon Business Team jest jednym z jego elementów, który ma pomóc zrealizować ten cel - przekonuje „GL” Zmora.