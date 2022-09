Stilon Gorzów nie wykorzystał gry w przewadze. Niemniej, stracił gola z Polonią Bytom po kontrowersji

Stilon Gorzów ostatni raz w Bytomiu w rozgrywkach wygrał z Polonią w 1994 r., ale w sobotę 24 września historia tych meczów nie miała większego znaczenia. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że była taką pierwszą w XXI wieku. Liczyły się jedynie trzy punkty, które pozwoliłyby niebiesko-białym powiększyć przewagę nad strefą spadkową w III lidze, gr. 3.

Zadanie to nie było łatwe nie tylko dlatego, że w tabeli oba zespoły dzieliło osiem punktów po ośmiu kolejkach. Również z tego względu, że zespół trenera Karola Gliwińskiego kolejny raz przystąpił do tego starcia bez nominalnego prawego obrońcy. W środowym pojedynku regionalnego Pucharu Polski z GKP Kłodawa próbowany był na tej pozycji napastnik Michał Fernezy. Na stadionie na tzw. Olimpie szkoleniowiec stilonowców sprawdzał za to innego atakującego Łukasza Kopcia. A wszystko to z tego powodu, że kilkanaście dni temu Gorzów nagle opuścił Japończyk Ryoma Izhizuka i na razie nie chce wracać z Kraju Kwitnącej Wiśni. Zaś Jakub Kaniewski nadal nie jest zdolny do gry.